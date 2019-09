Afpersing Gouda

In het gesprek werd het slachtoffer gedwongen met deze mannen mee te gaan en in het winkelcentrum Bloemendaal in Gouda met zijn pinpas te pinnen. Van de rekening van het slachtoffer werd geld opgenomen en door de mannen meegenomen. Op camerabeelden wordt een van de mannen die betrokken was bij deze afpersing getoond.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.