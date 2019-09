Diefstal laptoptas Den Haag

Het slachtoffer werd op dat moment gevolgd door deze twee. De man weet het slachtoffer af te leiden van zijn bagage. De vrouw pakt achter de rug van het slachtoffer de laptoptas en loop daarmee de tram in. Ook de man stapt de tram in. Op camerabeelden worden de twee personen getoond.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.