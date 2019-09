Phishing fraude Gouda

Het slachtoffer kreeg een zogenaamde mail van zijn bank met het verzoek om zijn bankpas op te sturen. Naderhand bleek er voor ruim 12.000,- euro van de rekening van het slachtoffer te zijn opgenomen bij een casino in hotel Tiel in Tiel. Er worden camerabeelden getoond van een man die met deze bankpas geld heeft opgenomen.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.