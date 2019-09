Schietincident Schalk Burgerstraat Den Haag

Volgens de melder bleken dat er twee personen ruzie te hebben gekregen en dat daarbij op een van de mannen zou zijn geschoten. Het slachtoffer verklaarde dat de man een vuurwapen op hem richtte en schoot. Hierna is de schutter weggerend in de richting van het wijkpark Tansvaal. Er worden camerabeelden getoond van de schutter en van twee mogelijk betrokken auto's namelijk een Volkswagen Golf en een Volvo V-40.

Vragen

Herkent u de verdachte, één van de voertuigen of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.