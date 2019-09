Woninginbraak Breitnerlaan Den Haag

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 mei is er ingebroken in een woning aan de Breitnerlaan in Den Haag.

Terwijl de bewoonster lag te slapen werden er oa. sieraden, contant geld en verschillende bankpassen meegenomen. Met deze passen zijn er meerdere pogingen gedaan om in totaal 12.000,- euro bij geldautomaten en tankstations in Den Haag op te nemen. Uiteindelijk is er 2.000,- euro opgenomen. Er worden camerabeelden getoond van twee mannen die geld opnemen.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.