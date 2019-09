Mishandeling Martin Luther Kinglaan Den Haag

Op donderdag 4 april 2019 rond 18.30 uur, werd een 41-jarige man uit Den Haag mishandeld door twee mannen. Deze twee mannen hadden kort daarvoor vuurwerk in zijn tuin en naar zijn honden gegooid. Dit was ook al eerder gebeurd. Hij werd het zat wilde deze mannen aanspreken. Toen hij deze mannen aansprak kreeg hij direct een klap op zijn hoofd en werd vervolgens tegen de grond gewerkt. Daar kreeg hij meerdere klappen en schoppen van deze twee.

Bij de mishandeling werd zijn neus gebroken, zijn tand afgebroken en had het slachtoffer diverse zwellingen in zijn gezicht. Op camerabeelden worden de twee mannen getoond.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.