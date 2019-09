Overval geldloper Honselersdijk

Omschrijving

Twee overvallers in regenkleding en met bivakmutsen bedreigen het slachtoffer met een wapen en gaan er vervolgens vandoor met drie geldkoffers. Even later wordt er een uitgebrande zwarte Seat Leon teruggevonden op de Gantellaan in Honselersdijk. De politie zoekt getuigen die iets gezien hebben en meer kunnen vertellen over de vlucht van de overvallers.