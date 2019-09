Tikkiefraude Whatsapp Gouda/Heerenveen

Zij dacht een paar duizend euro over te maken naar de rekening van een vriendin maar in werkelijkheid kwam dit geld terecht op de rekening van iemand uit Gouda. Op 19 maart haalde een man geld van deze rekening in Heerenveen. Er zijn camerabeelden van deze man.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.