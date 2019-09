Snackbar Ridderkerk overvallen

Omschrijving

De medewerkster was die avond even achterin de zaak en zag ineens een persoon in de deuropening staan die helemaal in het zwart was gekleed. Hij had een vuurwapen in zijn hand en kwam op de kassa aflopen. Hij eiste geld en richtte het vuurwapen op de verkoopster. De vrouw bleef gelukkig rustig en maakte de kassa open. De overvaller pakte het geld uit de la en rende de winkel uit. Vermoedelijk is hij op een fiets weggegaan.

Signalement:

De verdachte is blank en slank en droeg zwarte schoenen, zwarte broek, zwarte jas met capuchon en zwarte handschoenen. Hij is ongeveer 18 jaar en rond de 1.75 meter lang. En had een zwart vuurwapen bij zich. Volgens getuigen is hij op de fiets weggegaan en is hij voor de overval een paar keer langs de snackbar gefietst. Misschien is dat iemand opgevallen.