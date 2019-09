Waardevolle sieraden meegenomen bij inbraak Ringvaartpark

Woensdag 26 juni kwamen de bewoners van een huis aan het Ringvaartpark rond 00:30 uur terug van een reis. Toen ze naar binnen gingen kwamen ze tot de nare ontdekking dat toen zij weg waren was ingebroken. Onbekenden bleken de deur opengebroken te hebben en hadden een kluis en waardevolle sieraden meegenomen. Camerabeelden laten zien dat drie mannen in de nacht van zondag op maandag 24 juni richting de woning lopen en twee uur later vertrekken met een kluis.

Omschrijving

Deze slachtoffers waren op vrijdag 21 juni rond 11.00 uur van huis vertrokken en kwamen vijf dagen later thuis. Op camerabeelden kunnen we zien dat in de nacht van zondag op maandag 24 juni rond 02.29 uur een donkere auto het Ringvaartpark inrijdt. Even later, om 02.35 uur, lopen drie mannen in de richting van de woning. Daar nemen de inbrekers ruim de tijd in de woning, want pas twee uur later, even voor 04.30 uur, lopen de mannen, sjouwend met de kluis in de richting van het kruispunt Ringvaartpark. Waar ze vanaf daar heen gegaan zijn is onbekend. Uit een inventarisatie van de bewoners blijkt dat ze voor ruim 80.000 euro aan dierbare sieraden en horloges hebben meegenomen.

De impact van een inbraak is groot. Het idee dat vreemden door je huis hebben gelopen en met hun vingers aan je spullen hebben gezeten is verschrikkelijk. Als ze dan ook dingen meenemen die van grote waarde zijn, emotioneel of financieel, dan is dat een extra klap.

Herkent u de daders van deze beelden, zijn de sieraden u aangeboden of heeft u zelf nog beelden die u nog niet met de politie hebt gedeeld of herinnert u zich nog iets opvallends in de omgeving in de dagen rond 24 juni, laat het ons weten.