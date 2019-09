Omschrijving

Ze kreeg een valse e-mail van haar bank dat haar oude bankpas kwam te vervallen. Ze drukte op een linkje in de mail en stuurde haar bankpas naar een adres in Amsterdam. Twee dagen later kwam ze erachter dat er met haar pas was gepind bij een geldautomaat in Amsterdam. We laten in de uitzending foto’s zien van de man die in Amsterdam geld opnam.