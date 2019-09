Overval op een bakkerij

In de nacht van zaterdag 10 maart 2018, om ongeveer half twee, wordt een bakkerij aan de Kennedystraat in Boekel overvallen.

Omschrijving

Op dat moment zijn de bakker en een medewerker aan het werk. Twee gewapende overvallers, één met een pistool en één met een mes, komen binnen. Ze binden de medewerker vast en raken in gevecht met de bakker. Die laatste weet in het gevecht het vuurwapen afhandig te maken waarna daders er zonder buit vandoor gaan. We laten beelden zien waarop we de overvallers zien vluchten en we hebben de overval gereconstrueerd. Wie geeft dit onderzoek het laatste zetje dat het nodig heeft?