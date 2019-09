Overval op Flash Casino

Omschrijving

Hij bedreigd twee medewerksters en gaat er via de achterdeur vandoor met geld uit de kluis. De medewerksters laat hij getraumatiseerd achter. De dader vlucht via de Smidstraat weg, maar of hij links- of rechtsaf is gegaan is nog de vraag. Wie heeft iets gezien? Wij tonen u bewakingsbeelden, waarop we de hele overval zien gebeuren vanuit verschillende camerastandpunten. Wie kan ons vertellen wie deze overvaller is?