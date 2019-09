Wie overviel een woning in Herkenbosch?

De recherche onderzoekt de woningoverval en riep dinsdagavond ook via Opsporing Verzocht burgers die meer informatie hebben op om zich te melden. De herhaling is woensdag rond 11.40 uur op NPO 2. Mogelijk zijn er mensen die iets opvallends hebben gezien voorafgaand aan, tijdens of na de overval aan de Stationsweg.

Als u verdachte zaken zijn opgevallen of aangeboden: bel de tiplijn op 0800-6070. Vindt u het fijner om het gewoon in een mailtje te zetten: dat kan ook, u vindt een tipformulier op de site. Vertrouwelijk of anoniem tippen kan ook.

Omschrijving

Woningoverval

Het is vrijdagavond 30 augustus rond 20.00 uur als een bewoonster aan de Stationweg in haar tuin wordt overvallen door drie onbekenden mannen. Ze dwingen haar het huis in te gaan en sluiten haar op in een kast. De bewoonster raakte hierbij lichtgewond en heeft vervolgens urenlang opgesloten gezeten in een kast, totdat ze op zondagochtend rond 09.00 uur wordt bevrijd. Er werd meteen een ambulance gewaarschuwd, de bewoonster is onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. In de uren erna werd de Stationsweg in Herkenbosch afgesloten voor sporenonderzoek.