Wie herkent dit horloge en helpt een woningoverval op te lossen?

Op donderdagmiddag 1 november wordt een 79-jarige man in zijn woning aan de Hoge Filterweg in Rotterdam overvallen. Hij krijgt daarbij een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. De man heeft eerder een beroerte gehad waardoor hij door de aanval ook nog een black-out krijgt. De overvaller -en mogelijke mede-dader- nemen meerdere (dure) sieraden mee uit de woning, waaronder een zeer kostbaar gouden horloge van het merk Patek Philippe, waarvan het serienummer bekend is.

Omschrijving

Babbeltrucs aan de deur: het komt helaas steeds vaker voor. Zo ook bij een echtpaar in hun woning aan de Hoge Filterweg in Rotterdam. Op 1 november 2018 opende de 79-jarige bewoner de voordeur voor zo’n oplichter, maar werd direct door zijn belager met een bijtende stof in zijn gezicht gespoten. Vanwege een eerdere beroerte, verloor het slachtoffer tijdens de aanval zijn bewustzijn. Ondanks dat hij slechts voor één persoon de deur opende, vermoedt de politie dat deze overvaller niet alleen handelde.

Patek Philippe-horloge

De vrouw des huizes (66) was net even de deur uit, waardoor de daders ongestoord de woning konden doorzoeken. Er werden kostbare sieraden meegenomen, waaronder een 18-karaats gouden Patek Philippe-horloge. Het horloge beschikt over een uniek serienummer: 16666129. Ook maakten de daders een opvallende 18-karaats gouden ketting – met liggende panter en briljantjes – buit, en een 18-karaats gouden ring. Ook is de politie nog op zoek naar een gouden ketting met kruis en diamantjes.

Half jaar eerder

Opvallend is dat een half jaar eerder, begin mei, dezelfde man al eens aan de deur verscheen. Ook toen was de vrouw des huizes toevallig net even weg. De onbekende man deed destijds alsof hij hun auto wilde kopen en was in het gezelschap van een vrouw. Vermoedelijk was deze vrouw rond de 30 jaar oud.

Dader met korte nek

De politie is op zoek naar een man tussen de 35 en 40 jaar oud. Hoewel deze man accentloos Nederlands sprak, had het slachtoffer niet het idee dat hij dat van oorsprong ook was. De man had een zeer stevig, gedrongen postuur en een korte nek. Hij was keurig gekleed en had donker haar met een naar achter trekkende haargrens.