Autokraak Utrecht

Op woensdagavond 20 november wordt rond 20.00 uur door twee jongemannen op de Meester Tripkade in Utrecht een autokraak gepleegd. Bij de kraak wordt het radionavigatiesysteem uit de auto gestolen. Deze autokraak is op camera vastgelegd.

Omdat de autokrakers mogelijk minderjarig zijn, tonen we hen nu met geblurde gezichten. Mochten zij zich niet melden en niet worden herkend, dan tonen we hen binnenkort met ongeblurde gezichten.

Hieropis te zien dat rond 19.57 uur een jonge man vanaf de achterkant van de auto aan komt lopen, bij het rechter voorportier van de auto stopt, de ruit vernield en wegloopt. Rond 20.06 uur komen twee jonge mannen vanaf de voorzijde van de auto aanlopen, één van hen (dader 1) heeft een H & M-tas bij zich. De twee stoppen bij de ingeslagen ruit en dader 2 gaat met zijn bovenlichaam de auto in. Hij weet binnen 40 seconden het radionavigatiesysteem uit de middenconsole te demonteren, waarbij dader 1 hem voorziet van verlichting. De buit verdwijnt in de H&M-tas van dader 1, waarna de twee autokrakers er te voet vandoor gaan

Op woensdagavond 20 november ziet een agent rond 21.15 uur dat van een op de Meester Tripkade geparkeerde auto de ruit van het rechter voorportier is vernield. Uit de auto blijkt vanuit het middenconsole het radionavigatiesysteem te zijn gestolen. De autokraak is op bewakingsbeelden vastgelegd.

Vragen

Weet u meer van deze autokraak, of herkent u de verdachten? Meld het dan bij de politie. Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem), of vul onderstaand tipformulier in.