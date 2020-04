IC-verpleegkundige op straat bespuugd Zeist

Een verpleegkundige is in haar vrije tijd op straat bespuugd vanuit een groep van6 jongens. Ze werkt in het ziekenhuis met COVID-patiënten en kan niet begrijpen dat mensen zoiets kunnen doen.

Omschrijving

Fit

De vrouw (33) werkt als IC-verpleegkundige op de COVID-afdeling in een ziekenhuis in Utrecht. Ze is daar bezig met het redden van levens van patiënten die zijn geïnfecteerd met corona. Om haar intensieve baan en de zorg voor haar jonge kinderen te combineren, moet ze fit zijn. Daarom gaat ze af en toe hardlopen.

Zeist

Dinsdag 7 april rond 19.00 uur rent ze op het voetpad vanuit de richting Amersfoortseweg naar Zeist. Ter hoogte van het plaatsnaambordje van Zeist komen drie snorscooters op het fietspad haar tegemoet. Op elke scooter zitten twee jongens. Ze slingeren en hinderen daarmee fietsers. Als ze haar passeren gebeurt het.

Spetters

Ze voelt spetters tegen haar gezicht, waaronder haar mond. Ze realiseert zich meteen dat één van de jongens haar bespuugd heeft. Ze rent achter ze aan, maar kan ze niet bijhouden. Ze weet natuurlijk niet of deze jongens besmet zijn met het Corona-virus. Ze zit daarom nu in onzekerheid en dat is heel vervelend, zeker ook gezien haar werk in het ziekenhuis.

Verdachten

De zes jongens hebben allemaal een licht getinte huidskleur en hadden petjes op. Verder waren ze allemaal donker gekleed. De scooters zijn mat-zwart. Ze hebben allemaal een windscherm. Het zijn geen bijzondere exemplaren, dus geen retro-scooters. Alle drie hadden zij blauwe kentekenplaten, ten teken dat het snorscooters zijn.

Tips?

Kunt u helpen de identiteit te achterhalen van de spuger? Bel dan de tiplijn 0800-6070 of anoniem 0800-7000.