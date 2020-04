Met geweld van fiets beroofd

In de vroege ochtend van zaterdag 8 februari fietst een 18-jarige jongeman uit Amersfoort vanuit de richting van de Bloemendalsestraat in de richting van de Meridiaantunnel. Net voor de tunnel lopen er drie jongemannen met één fiets.

Omschrijving

Eén van hen schopt tegen de fiets van de Amersfoorter, die valt en wordt mishandeld door twee van de drie jongemannen. Vervolgens pakt één van hen zijn fiets en gaat ermee vandoor. De andere twee straatrovers springen op hun eigen fiets en vluchten eveneens.

Het slachtoffer is helemaal van de kaart en heeft veel pijn in zijn gezicht. Eén van de vrienden belt 112 en agenten gaan ter plaatse. De gewelddadige straatrovers worden echter niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is naar de huisartsenpost van het Meanderziekenhuis gegaan, waar hij is onderzocht. Hij hield aan de gewelddadige straatroof hoofdpijn, een pijnlijk jukbeen, een pijnlijke oogkas en blauwe plekken op zijn knie en enkel aan over.

Fiets

De gestolen fiets is zeer herkenbaar. Het is een BSP damesfiets, type Comfort, hij is origineel zwart van kleur, maar is zeer opvallend overgespoten. De drie vrienden hadden namelijk alle drie hun fiets op dezelfde manier groen en geel gespoten. We tonen hier enkele foto’s van de fietsen en een kort filmpje.

Verdachte 1

blanke jongeman

18-20 jaar

normaal tot iets gezet postuur

rond de 1.75 meter

kort bruin haar met een opvallende scheiding in het midden

donkere jas

donkere broek

donkere schoenen.

Verdachte 2

Licht getinte jongeman,

18-20 jaar

1.80 - 1.85 meter

normaal tot gezet postuur

zwarte jas met capuchon

donkere broek

halfhoge witte schoenen met een donkere hak

rode baseballcapp op

Wie is getuige geweest van deze straatroof?

Wie herkent één of meer van de verdachten of weet wie het mogelijk zijn? Misschien dat de verdachte met het rode petje nog in het bezit is van de super opvallende geel/groene damesfiets.

Heeft u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).