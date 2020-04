Straatroven Amersfoort

In één avond en nacht vinden er vijf straatroven plaats in Amersfoort. De eerste twee vinden plaats in de buurt van park Schothorst, de andere drie op de Hoefseweg in Amersfoort.

Enkele uren later, in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 maart, vinden er rond 01.00 uur drie straatroven plaats op de Hoefseweg ter hoogte van de brug over de Rondweg Oost. Het gaat hier waarschijnlijk niet om de straatrovers uit park Schothorst, maar om andere straatrovers (verdachte 3 en 4). Omdat deze straatroven op dezelfde plek gepleegd zijn, wordt uitgegaan van dezelfde daders.

Op zaterdagavond 14 maart vindt er rond 21.35 uur een poging tot straatroof plaats op het Enkeerdpad in park Schothorst in Amersfoort. Ongeveer tien minuten later, rond 21.45 uur vindt een straatroof plaats in hetzelfde park, maar dan op het Winkelpad. Het gaat hier vermoedelijk om dezelfde daders (verdachte 1 en verdachte 2).

Vragen

Weet u meer over deze straatroven of heeft u iets opvallends gezien in de omgeving van de straatroven in de nacht van 14 op 15 maart? Neem dan contact op met de politie. Woont u in de omgeving van park Schothorst of de Hoefseweg in Amersfoort, en heeft u beveiligingscamera´s aan uw woning? Wellicht heeft u dan iets vastgelegd op dit tijdstip. Ook dan kunt u contact opnemen met de politie.

Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem), of vul het tipformulier in.