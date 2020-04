Afpersing Voorburg

Op dinsdag 20 augustus 2019 rond 00.50 uur fietste het 16- jarige slachtoffer in de richting van het station aan de Parkweg in Voorburg.

Omschrijving

Ter hoogte van park Sonnenburg kwam er een man in zijn richting lopen. Het slachtoffer werd vermoedelijk met een voorwerp, mogelijk een mes bedreigd. De man stapte vervolgens in een witkleurige VW Golf en bleef naast het slachtoffer rijden ter hoogte van de parkeerplaatsen stopte de auto en stapten er vier mannen uit. Onder dwang moest het slachtoffer een ING App openen en zijn mobiele telefoon afgeven. Een van de mannen hield vervolgens zijn mobiele telefoon tegen die van het slachtoffer. Het slachtoffer kreeg vervolgens zijn mobiele telefoon terug en vertrok de VW Golf weer. In de middag ontdekte het slachtoffer dat zijn bankrekening was leeggehaald. Er worden camerabeelden getoond van de man die geld pint met behulp van zijn mobiele telefoon.