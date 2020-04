Man neergeschoten Zonneoord Den Haag

Omschrijving

Het slachtoffer raakte hierbij gewond. De schutter vertrok daarna met een andere man op de motor. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 17.50 uur werden er op de Arckelweg in Poeldijk in het water een tas en twee motorjassen aangetroffen. Onderzocht wordt of deze spullen in verband staan met dit incident. De beide verdachten waren in het zwart gekleed, droegen een gesloten helm en hebben een getinte huidskleur. De schutter/bijrijder (circa 20 jaar oud) is wat kleiner (1.70 meter) dan de bestuurder van de motor (1.90 meter). De bestuurder is circa 25 jaar oud. In de uitzending worden geen camerabeelden getoond maar wordt er een getuigenoproep gedaan.