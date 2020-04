Beschieting Bizetstraat Delft

Op zaterdagavond 11 april rond 23.45 uur hoorden buurtbewoners harde knallen in hun straat de Bizetstraat in Delft.

Omschrijving

Op straat werden er een aantal hulzen aangetroffen en raakte de voorruit van een busje beschadigd. Na de harde knallen reed een ander busje weg. Het onderzoeksteam onderzoekt of de schoten specifiek gericht waren op de bus of op een van de woningen in deze straat. In de uitzending wordt het signalement gedeeld van de schutter.

Het onderzoekersteam is op zoek naar de schutter. Het is signalement van de schutter; blanke man, 1.70 meter, lang en mager postuur, kort lichtblond haar.