Twee vrouwen ernstig belaagd in Schoonhoven

Omschrijving

Een van de vrouwen werd aangerand, en twintig minuten later probeerden twee mannen een andere vrouw in een busje te trekken. De eerste vrouw stapt rond 23.30 uur uit bus 195 vanuit Lopik. Ze loopt op de Spoorsingel/ de Opweg als ze ter hoogte van Seasons het gevoel krijgt dat er iemand achter haar aan loopt. De vrouw loopt dan door richting de Trompertswal en het Springerpark. Op het moment dat zij hier naar beneden loopt wordt zij van achteren vastgepakt door twee jongens en aangerand. Gelukkig komt er net uit de richting van de Jan Kortlandstraat een man met zijn hond over de Trompertswal aangelopen. De man had een lichtgevend vest aan met een lampje. Als de jongens deze man zien rennen ze weg. Het onderzoeksteam komt graag met deze man in contact. Twintig minuten later liep er een andere jonge vrouw rond tien over half 12 op de Edelsteendreef. Ongeveer tussen de Lidl en de PLUS merkte ze dat ze door een donkere bestelauto werd achtervolgt. De auto reed op 10 a 15 meter langzaam achter haar. De vrouw was bang en is gaan rennen en heeft zich verstopt. Na ongeveer 10 minuten is ze weer gaan lopen. Op de hoek van de Meester Kesperstraat met de H.A. Schreuderstraat zag zij toen weer dezelfde bestelauto die naast haar stopte. De schuifdeur van de auto ging open en er sprong een man uit die haar het busje in probeerde te trekken. Het slachtoffer kreeg ook vuistslagen in haar gezicht. Gelukkig kon de vrouw zich losrukken en reed de bestelauto weg.