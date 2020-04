Diefstal tas en frauduleus pinnen

Toen een man op dinsdag 18 juni 2019 rond 18.15 uur zijn scooter parkeerde aan de Uniestede in Roosendaal, zag iemand kans om zijn tas te stelen. In zijn tas zat onder andere zijn bankpas. Hier bleek niet veel later mee gepind te zijn. De dader staat op beeld.

Omschrijving

De man zette bij het appartementencomplex zijn tas even op de grond toen hij zijn scooter parkeerde. Bij terugkomst was de tas verdwenen. Niet veel later werden er in Roosendaal twee transacties gedaan met de gestolen pinpas.