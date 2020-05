Drugsdumping in Woensdrecht

Wij zijn een onderzoek gestart nadat er donderdagochtend 24 oktober een twintigtal vaten met drugsafval werden aangetroffen in een geparkeerde bestelbus in de Dorpsstraat.

Buurtbewoners tipten de wijkagent dat er al enige tijd een bestelbus stond die geen kentekenplaten meer had. Agenten gingen een kijkje nemen en troffen een twintigtal vaten aan met vermoedelijk drugsafval. De bus stond naast een basisschool. We moeten er niet aan denken als de vaten waren gaan lekken...

Vragen

Is u op 24 oktober iets opgevallen rondom de Dorpsstraat waar de bestelbus werd achtergelaten? Of als u informatie heeft over de herkomst van deze vaten of de bestelbus, geef dit dan aan ons door.