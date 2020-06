Man krijgt tijdens stapavond bierglas in gezicht

In de nacht van zaterdag 5 oktober op zondag 6 oktober liep het tijdens een stapavond in Breda goed uit de hand. Bij een horecagelegenheid aan de Visserstraat kreeg een 21-jarige man uit het niets een bierglas in zijn gezicht. Hij moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Wij zoeken deze dader.

Omschrijving

Het slachtoffer liep tijdens die nacht rond 03.00 uur per ongeluk tegen een jongen op. Deze jongen reageerde nogal fel, waarop hij niet veel later een bierglas in het gezicht van het slachtoffer gooide. Het slachtoffer liep letsel op en moest aan zijn verwondingen worden geholpen. Hij deed aangifte, waarop er een onderzoek is gestart.