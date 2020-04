Plofkraken Uden, Waalwijk, Kaatsheuvel

We zijn op zoek naar getuigen en andere informatie van een plofkraken in Uden, Waalwijk en Kaatsheuvel. Die in Uden werd gepleegd op de Rabobank aan de Promenade op vrijdagmorgen 3 april om 03:50 uur.

Vermoedelijk was het niet hun eerste plofkraak. Ook in Kaatsheuvel en Waalwijk werden de week ervoor afstortkluizen van de Rabobank opgeblazen. We vermoeden dat hier sprake is van dezelfde dadergroep. Zie bericht en videobeelden van Opsporing Verzocht: Klik hier >>>

Omschrijving

Om 03:50 uur kwam de melding binnen bij de politie dat er een explosie was geweest bij de Rabobank in Uden. De collega’s waren snel ter plaatse en de stortautomaat van de bank bleekt te zijn opgeblazen. Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat twee onbekende personen hiervoor verantwoordelijk zijn. Zij hebben direct na de explosie een onbekend geldbedrag weten buit te maken en zijn er daarna op een scooter vandoor gegaan.

De schade aan het pand is groot. Appartementen die boven het bankfiliaal liggen zijn ontruimd en bewoners hebben zelf onderdak gevonden en in een enkel geval is dat door de gemeente voor hen geregeld. Door de politie is ter plaatse meteen een onderzoek op gestart. Daarbij is onder andere technisch onderzoek gedaan, zijn getuigen gehoord en buurtonderzoek verricht en wordt gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn.

We zijn nog op zoek naar eventuele getuigen van de plofkraak of mensen die mogelijk iets weten dat er mee te heeft. Van de daders is op dit moment geen bruikbaar signalement bekend. We vermoeden dat het om twee mannen gaat. Wel is er informatie over hun vluchtroute: ze gingen er op een scooter vandoor, tussen de kerk en het oude parochiegebouw, in de richting van de Kerkstraat.