Inbreker Urmond

In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 januari 2020 slaat een inbreker zijn slag in een woning op het Marktschip in Urmond. Ergens tussen 23:00 uur en 02:30 uur maakt hij o.a. een pinpas buit en gaat er vervolgens met de auto van de bewoners vandoor.

Met deze bankpas wordt diezelfde nacht nog rond 02:30 uur een aankoop bij een tankstation in Nuth afgerekend. Een deel van de gestolen spullen wordt donderdagochtend teruggevonden in de struiken op de Dr. Schaepmanstraat in Urmond. De auto, een grijze Peugeot 107, wordt maandag 3 februari aangetroffen op het Martin Luther Kingplein in Geleen.

Vragen

Kent u de verdachte? Heeft u hem rond het tijdstip van de inbraak rondom de woning in Urmond gezien? Kwam u hem tegen toen hij in Nuth naar het tankstation ging of heeft u hem een van de daaropvolgende dagen spullen zien dumpen in Urmond? Deel dit dan via 0900-8844, onderstaand tipformulier of deel informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).