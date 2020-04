Twee overvallen in winkelcentrum De Loper: wie herkent de daders?

Laatste update: 07-04-2020 | 15:00 Datum delict: 20-03-2020 Plaats delict: Vlaardingen

Vermoedelijk dezelfde dader heeft in drie dagen tijd twee supermarkten in Vlaardingen overvallen. Hij bracht eerst een ‘bezoekje’ aan de Jumbo, om vervolgens drie dagen later te verschijnen bij de Albert Heijn. Beide winkels zijn gevestigd in het winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. Waar de dader bij de eerste overval alleen handelt, werkt hij bij de tweede overval samen met een handlanger. Wie herkent deze overvallers?