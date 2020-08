Brandstichter auto steekt eigen voet in brand

Wie kwam er donderdagnacht 23 juli thuis met een verschroeide of verbrande broekspijp? Wie heeft er informatie over een autobrand op de Dr. Kuyperlaan in Schiedam op die donderdagnacht rond 1.00 uur? De auto stond zowel aan de voor- als achterkant in brand. Dat maakt een technische oorzaak minder waarschijnlijk. De brandweer zag tijdens het blussen een dop van een jerrycan wat het vermoeden van brandstichting versterkte.

Omschrijving

Agenten werden die nacht aangesproken door een getuige die met zijn mobiel heeft gefilmd hoe een persoon de auto heeft aangestoken. Het gaat om een persoon in donkere kleding, helaas is hij niet te herkennen op de beelden. Wel is te zien dat het linkeronderbeen van de dader in brand staat. Dat betekent dat de dader die nacht moet zijn thuisgekomen met een verschroeide of verbrande linkerbroekspijp en misschien zelfs wel met een schoen met brand danwel schroeiplekken. Dat zou een aanknopingspunt voor andere getuigen kunnen zijn. Heeft u enig idee wie deze brandstichter zou kunnen zijn? Of heeft u in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 juli iets bijzonders gezien of gehoord in de omgeving van de Dr Kuyperlaan in Schiedam? Neem dan alstublieft contact op met de gratis opsporingstiplijn op 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan M. Op 0800-7000.