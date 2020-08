Verdachte pinpasfraude Gemert

Omschrijving

Het slachtoffer ontving op woensdagochtend 15 april 2020 een mail met de mededeling dat zijn bankpas op korte termijn vervangen zou moeten worden. In deze mail zat een link om dit direct te kunnen regelen. Het slachtoffer heeft op deze link geklikt en hij kwam toen op een vragenformulier. Op dit online vragenformulier werd onder andere gevraagd om zijn oude pincode en een nieuwe pincode in te vullen. Het slachtoffer heeft dit helaas ook gedaan in de veronderstelling dat het formulier ook echt van zijn bank was.

Nadat hij het formulier had ingevuld, werd er nog dezelfde dag telefonisch contact met hem opgenomen door iemand die zei van "zijn" bank te zijn. Deze persoon vertelde hem dat er iemand van TNT onderweg was om zijn oude bankpas op te halen. Even later stond er iemand aan de deur gekleed in een uniform van TNT die de bankpas heeft meegenomen. Het slachtoffer had de pinpas wel in 4 stukken geknipt.

Later die middag besefte het slachtoffer dat hij mogelijk iets verkeerd had gedaan en heeft hij contact opgenomen met zijn bank en die hebben direct zijn rekening geblokkeerd. In de tussenliggende tijd was er echter wel al met de bankpas gepind bij een geldautomaat op de Hoge Brake in Nuenen. Door de verdachte(n) werd daar een bedrag van 2.000,00 euro gepind.