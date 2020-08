Wie helpt ons 2 woningbrandstichtingen in Valkenswaard op te lossen?

Op dinsdag 7 januari 2020 is brand gesticht bij een woning aan de Hazestraat in Valkenswaard. De bewoners ontsnappen ternauwernood aan de brand door de woning via de achterzijde te verlaten. Enkele maanden later wordt ook bij een woning op de Oranje Nassaulaan in Valkenswaard brand gesticht. Wij vermoeden dat beide brandstichtingen mogelijk verband met elkaar houden. Wij willen weten wat er is gebeurd en zijn op zoek naar getuigen!

Omschrijving

Brandstichting Hazestraat

Rond 00.51 uur wordt brand gesticht bij de voordeur van de woning aan de Hazestraat. De drie bewoners sliepen op het moment van de brandstichting. Een van hen werd gelukkig wakker van een vreemd geluid en de bewoners waren daardoor in staat om aan een verschrikkelijke dood te ontsnappen. Het had dus heel tragisch af kunnen lopen.

Vanwege de ernst hebben wij deze zaak grondig onderzocht. Uit dat onderzoek zijn onder meer beelden naar voren gekomen waarop de vermoedelijke dader of daders zijn vastgelegd.

Op die beelden is namelijk te zien dat een donkere personenauto rond de tijd van de brandstichting in de omgeving van de Hazestraat rijdt. De auto rijdt vanuit de richting Eekhoornstraat de Wolbergstraat op en stopt dan op de hoek van de Hazestraat stopt. Daar verlaat een persoon de auto en rent vervolgens de Hazestraat in. De auto rijdt verder verder door richting de Europalaan en keert vermoedelijk op de rotonde en dan is te zien dat een persoon uit de Hazestraat rent en instapt in de auto. Hierna rijdt de auto in oostelijke richting de Wolbergstraat uit. Gisteren hebben we het publiek via social media opgeroepen naar beelden van die auto te kijken om ons te helpen vast te stellen om wat voor merk en type auto het gaat.

Brandstichting Oranje Nassaustraat

Ook een woning aan de Oranje Nassaustraat wordt ruim drie maanden later op een soortgelijke manier doelwit van een brandstichting. Op vrijdag 17 april 2020 wordt tussen 00.45 uur en 02.00 uur brand bij de voordeur gesticht. Ook hier weten de bewoners op het nippertje aan de snel om zich heen slaande brand te ontkomen.

Zeer ernstige misdrijven

Het opzettelijk stichten van brand waarbij iemand (zwaar) letsel oploopt of kan oplopen (of zelfs kan overlijden) is een zeer ernstig misdrijf. De dader of daders hebben dat risico genomen.

Mogelijk verband

De brandstichtingen houden mogelijk verband met elkaar door een aantal overeenkomsten. Dezelfde dader of daders zitten mogelijk achter deze branden. Maar over de identiteit van de dader(s) en motieven tasten we nog in het duister. We willen weten wat er is gebeurd maar zitten dus nog met veel vragen.

Getuigen gezocht

Wij zijn dan ook op zoek naar getuigen en/of mensen die info hebben over de brandstichtingen.

Weet u misschien meer over de mogelijke verbanden tussen de woningen daar in Valkenswaard of eventuele andere branden in die omgeving? Of kent u iemand die meer weet?

Heeft u iets rond beide huizen gezien die nachten en dat nog niet hebben doorgegeven. Doe dat alsnog. Neem contact met ons op.

Over de auto: Gisteren hebben we gevraagd naar die auto te kijken, en door te geven als u het merk en type dacht te weten. Wilt u daar nog iets over kwijt doe dat via het tipformulier onderaan deze pagina. In die auto hebben minstens 2 personen gezeten.

En: wie kent iemand met zo’n auto die betrokken zou kunnen zijn bij zoiets?

Daarnaast is het onderzoeksteam nog steeds op zoek naar beeldmateriaal van de branden. Heeft u zelf beelden gemaakt of kent u iemand die beelden heeft gemaakt rond een of beide branden? Bijvoorbeeld met een telefoon. Deel die beelden (of laat die beelden delen) dan met ons. Elk aanknopingspunt kan helpen. Er kan zomaar iets belangrijks op staan.

Dus heeft u iets gezien en/of gehoord? Of heeft u informatie en/of beeldmateriaal die ons kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Uw tips en informatie zijn zeer welkom.