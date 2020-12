Diefstal bankpas en pinnen door opvallend net geklede man

Twee dagen nadat ze boodschappen heeft gedaan, komt een vrouw uit Amersfoort er achter dat haar bankpas is verdwenen. Er blijkt met de pas op meerdere momenten geld op te zijn genomen aan de stadsring in Amersfoort. Op de beelden van de geldautomaat is een man te zien, die haar na haar boodschappen een poosje achtervolgde.

Omschrijving

Een 78-jarige vrouw uit Amersfoort doet aan het begin van zaterdagmiddag 11 juli boodschappen bij de Jumbo aan de Wiekslag in Amersfoort. Zij betaalt haar boodschappen en een bos bloemen met haar bankpas en pincode. Bij de uitgang wordt zij nog aangesproken door twee krantenverkopers, die haar gratis een krant meegeven.

Voordat zij de winkel binnenkwam en nadat zij de winkel verlaat, ziet zij een opvallend netjes geklede jongeman bij de winkel staan. Als zij naar huis loopt, ziet zij dat hij haar een stuk volgt, maar vervolgens een andere kant oploopt. De Amersfoortse merkt pas twee dagen later dat haar bankpas is gestolen.

Vlak nadat zij de Jumbo had verlaten, blijkt er meerdere malen geld met haar gestolen bankpas geld te zijn opgenomen bij een geldautomaat aan de Stadsring in Amersfoort. Dat blijkt te zijn gedaan door de opvallend netjes geklede jongeman, die zij bij de Jumbo had gezien en die haar was gevolgd.

Signalement

jonge man

leeftijd in de 20

licht getinte huid

slank postuur

donker kort haar met links een scheiding en achterop opgeschoren

donkere ogen

gebroken witte blazer

wit T-shirt

blauwe spijkerbroek

witte sneakers

Herkent u deze man?

Neem dan contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt uw melding ook anoniem doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.