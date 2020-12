Inbreker spuit met pepperspray

Twee vrouwen proberen op donderdagavond 22 oktober in te breken bij een appartement aan de La Fontainelaan in Woerden. Als de bewoner de deur opendoet en een van de vrouwen vastpakt, spuit de ander met pepperspray in zijn richting. Later blijkt dat de vrouwen eerder die middag zich ook bij andere appartementen verdacht gedroegen. Daar zijn de verdachten gefilmd met een cameradeurbel.

Omschrijving

Op donderdagavond 22 oktober horen de bewoners van een appartement aan het La Fontaineplein in Woerden gerommel bij de voordeur. Als de bewoner via het spionnetje kijkt, ziet hij dat er twee vrouwen voor de deur staan. Één van de vrouwen probeert het slot van de deur te openen met een techniek die 'flipperen' wordt genoemd. De bewoner doet de deur open, waarop de twee ervandoor gaan. Hij roept zijn vrouw 1-1-2 te bellen en pakt één van de vrouwen beet. De andere vrouw pakt een bus pepperspray en richt dit op de man. Ze spuit in zijn richting maar raakt hem gelukkig niet. Daarna gaan de verdachten er vandoor.



De situatie wordt via een buurtWhatsapp-groep gedeeld. Dan blijkt dat de vrouwen eerder die middag in twee andere appartementencomplexen in de buurt zijn geweest, waar zij aan deuren stonden te luisteren. Dat is via een videodeurbel vastgelegd. Het slachtoffer herkent de twee als de vrouwen die bij zijn appartement in wilden breken en hem met pepperspray hebben bespoten. De vrouwen bleken daarnaast die avond in de Jumbo supermarkt in de buurt te zijn geweest, waar zij ook zijn gefilmd.

Signalement

Verdachte 1:

vrouw

lichte of licht getinte huid

normaal postuur

donker haar

beige hoofddoek

zwarte jas

donkerblauwe broek

zwarte schoenen

zwarte handtas

Zij heeft een lichtblauw mondkapje op en bij de ringvideo draagt zij blauwe handschoenen

Verdachte 2

Vrouw

lichte of licht getinte huidskleur

donkere ogen

slank postuur

in de winkel draagt zij een donkerblauwe hoofddoek / haarkapje

zwarte jas

zwarte broek

zwarte schoenen met witte zoolrand

zwarte handtas

op de ringvideo draagt zij grijze handschoenen en een lichtblauw mondkapje

Herkent u de verdachten?

Neem dan contact op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. U kunt uw melding ook anoniem doen via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.