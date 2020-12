Insluiping en pinnen met gestolen pas Utrecht

Laatste update: 09-12-2020 | 11:45 Zaaknummer: 2020134282 Datum delict: 24-04-2020 Plaats delict: Utrecht

Bij een insluiping in een woning en later bij een bedrijf, beide in Utrecht wordt een bankpas gestolen. Later wordt met de pas geld opgenomen en contactloos betaald.