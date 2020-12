Zware mishandeling/poging doodslag in snackbar Amstelstation

Op maandagavond 10 augustus 2020 omstreeks 19:00 uur zijn twee vrouwen door drie mannen mishandeld in een snackbar in het Amstelstation. De identiteit van twee van deze verdachten is inmiddels bekend. De recherche geeft nu beelden vrij van een vooralsnog onbekend gebleven verdachte in de hoop zijn identiteit te achterhalen.

Omschrijving

Hersenschudding

Aanvankelijk lijkt er die zomerse maandagavond nog niets aan de hand als één van de mannen in gesprek raakt met één van de latere slachtoffers. Als de vrouw zich lastig gevallen voelt en via Facetime contact zoekt met een vriendin, loopt de situatie uit de hand. Er ontstaat een vechtpartij waarbij beide vrouwelijke slachtoffers diverse keren hard worden geschopt en geslagen. Beide slachtoffers zijn na de mishandeling naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gegaan. Één van de vrouwen heeft vermoedelijk een hersenschudding opgelopen door de mishandeling, waardoor zij enige tijd niet heeft kunnen werken.

Low kick

De vooralsnog onbekende verdachte is de één van de verdachten die het slachtoffer tegen haar hoofd schopt middels een zogenaamde low kick, nadat zij onder andere door hem op de grond is gewerkt. De identiteit van de andere verdachten is inmiddels bekend en om die reden worden zij niet herkenbaar getoond.

Zij zijn wel gevraagd naar de identiteit van de vooralsnog onbekende verdachte, maar deze hebben zij niet willen of kunnen prijsgeven. Daarnaast is hen verzocht de onbekende verdachte zichzelf te laten melden ten einde verspreiding van de beelden waarop hij duidelijk herkenbaar opstaat te voorkomen, maar hier is geen gehoor aan gegeven.

De recherche wil graag de identiteit en/of verblijfplaats van de verdachte op de beelden achterhalen.

Signalement

Op basis van de camerabeelden is het volgende signalement bekend van de verdachte:

- Man

- Circa 20 á 35 jaar oud

- Circa 1.85 á 1.90 meter lang

- Sportief postuur

- Donker getinte huidskleur

- Kort gemillimeterd zwart haar

- Een zwart sikje onder zijn kin

Op maandagavond 10 augustus 2020 droeg de verdachte:

- Een lichtkleurig t-shirt met een smalle rood-groene print in de vorm van een touw met een knoop

- Een lichtkleurige korte broek met een split aan de zijkant

- Witte sportschoenen

- Witte sokken

Informatie delen

Kent of herkent u de man op de beelden, of heeft u andere informatie voor de recherche? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of vul geheel anoniem het tipformulier in op www.meldmisdaadanoniem.nl.