Meer getuigen gezocht van schietincident P.J. Troelstralaan

Een jongen van 18 werd van dichtbij in zijn hoofd geschoten terwijl hij met zijn broer over straat liep. Dat gebeurde op zaterdag 10 oktober 2020 rond 13.30 uur op de P.J. Troelstralaan in Schiedam. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en ligt sindsdien in coma. Er werd al snel een verdachte aangehouden maar het onderzoeksteam heeft nog veel vragen. Daarvoor zoekt het nog een aantal specifieke getuigen en de jas die de verdachte droeg tijdens het incident.

Omschrijving

Verdachte aangehouden

Nog diezelfde middag heeft een verdachte zich gemeld op het politiebureau. Deze 21-jarige man uit Vlaardingen is aangehouden op verdenking van poging tot moord. Ondanks de aanhouding heeft de politie nog een aantal vragen.

Wapen gevonden, jas nog niet

De jas die de verdachte droeg tijdens het schieten is namelijk niet teruggevonden. Dit was vermoedelijk een gewatteerde Moncler Ecrins. Vermoedelijk heeft de verdachte die jas tussen ongeveer 14.10 en 15.30 uur achtergelaten of verstopt in de wijk Babberspolder in Vlaardingen. In diezelfde wijk werd op donderdag 10 december een vuurwapen gevonden in het gras op speeleiland de Babber. Het wapen wordt nog forensisch onderzocht, maar de politie houdt er sterk rekening mee dat dit het wapen is waarmee op het slachtoffer is gbeschoten.

Mogelijke aanleiding

Een dag voor het schietincident, op vrijdagmiddag 9 oktober, heeft het slachtoffer ruzie gehad met de man die nu vast zit. Het incident vond plaats aan het eind van de middag op station Schiedam Centrum. Na een woordenwisseling hebben de twee in de stationshal met elkaar gevochten. Mogelijk is deze vechtpartij de aanleiding geweest voor het schieten een dag later.

Getuigen van ruzie gezocht

De politie wil graag in contact komen met een aantal getuigen die op station Schiedam Centrum de ruzie hebben gezien. In het bijzonder een man in trainingspak met een gele tas, twee meisjes of jonge vrouwen die naar de ruzie hebben gekeken en een man met een sporttas en een skateboard.

Getuigenoproep: fietser en jongeren

Tijdens het schietincident op de P.J. Troelstralaan reed iemand op een fiets voorbij. Ook met deze persoon wil de politie graag in contact komen.

Rond de tijd van het schieten en erna hingen drie jongeren rond bij metrostation Troelstralaan. Ook met hen wil de politie spreken. Zij hebben mogelijk iets gezien dat voor het onderzoek belangrijk is.