Inbraak in Protestantse kerk

Tussen zaterdag 19 september en dinsdag 22 september is er ingebroken in de kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer. Daarbij is er een stalen kluis gestolen met daarin het nodige zilverwerk.

Omschrijving

Het zilverwerk wordt ook wel onderdeel van de zogenoemde kerkschat genoemd. Het wordt al honderden jaren in de kerk bewaard. Het gaat om zilveren schalen, bekers, schenkkannen en kelken. Een grote hoeveelheid religieus zilver dus, met niet alleen financiële waarde. De emotionele waarde en de cultuurhistorische waarde is zo groot dat het niet in geld is uit te drukken. Het werd ook nog steeds gebruikt, voor speciale gelegenheden. En dan is er ook de diefstal zelf. Het zilver werd bewaard in een grote stalen kluis. Een kluis die zomaar een paar honderd kilo weegt. De complete kluis was verdwenen, en die krijg je niet in je eentje weg. Ook niet met z’n tweeën.