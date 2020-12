Wie plaatste vuurwerkbom bij burgemeester?

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 november is er een vuurwerkbom, met de sterkte van een granaat ontploft bij de voordeur van het huis van de burgemeester van de gemeente Woensdrecht.

Deze ontploffing was zo zwaar dat zijn auto van de oprit achteruit helemaal de straat op is geduwd, ook vielen plafondplaten naar beneden, en er werd een stuk voordeur in de woonkamer teruggevonden. Ernstig intimiderend dit, de burgemeester zelf bleef gelukkig ongedeerd.

Vragen

Hebt u iets gezien rond de woning van de burgemeester in de wijk De Hoef? Zijn er mensen weggerend, is er iemand hard weggereden? Heeft iemand beelden uit de omgeving van die nacht, is dat huis in de gaten gehouden? Deze actie lijkt doelbewust. Wie kan degene zijn die mogelijk een conflict heeft met de gemeente of de burgemeester en dit zo als het ware wil uitvechten?