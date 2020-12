Overvallers vergissen zich in adres

Een gepensioneerd echtpaar werd in de nacht van 22 op 23 maart overvallen in hun woning aan de Asseltsestraat in het Limburgse dorpje Asselt. De twee onbekende, gewapende mannen die plotseling naast hun bed stonden, waren op zoek naar wiet. Volgens hen moest dat in de kelder van het huis liggen.

Omschrijving

Auto gestolen en gedumpt

De overvallers hebben de woning grondig doorzocht en daarbij ook enkele spullen buitgemaakt, waaronder sieraden, mobiele telefoons en autosleutels. Met de auto van de bewoners, een lichtgrijs/groene Hyundai Tucson, reden ze naar een calamiteitenoprit langs de snelweg A73. Daar hebben ze de auto en de mobiele telefoons achtergelaten.

Audi A6 Avant

Het lijkt erop dat de daders vervolgens zijn overgestapt in een andere auto, vermoedelijk een Audi A6 Avant, en doorgereden over de A73. Op bewakingsbeelden is die auto te zien terwijl deze op hoge snelheid door de Swalmentunnel in de richting van Venlo rijdt. Daarna ontbreekt ieder spoor.

Politiespeldje

Bij de gestolen spullen zat onder andere een trouwring met de inscriptie ’25 juni 1976’. Ook is er een hanger gestolen en een politiespeldje dat wordt uitgereikt bij een 25-jarig jubileum.

Benny, Andy of Henny

De rustigste overvaller had een breekijzer bij zich en leek de leiding te hebben. Hij heeft vermoedelijk een lichte huidskleur en spreekt met een Brabantse tongval. Hij is tussen de 20 en 30 jaar oud en rond 1.90 meter lang. Zijn handlanger heeft een iets slanker postuur. De slachtoffers dachten te horen dat één van de daders Benny, Andy of Henny heet.

Getuigen

Heeft u meer informatie over de overvallers en/of de gestolen spullen? Deel die informatie dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).