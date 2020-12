Bankhelpdeskfraude Haaksbergen

Op donderdag 1 oktober heeft een onbekende man bij een geldautomaat in de Van der Kunstraat in Den Haag een groot een geldbedrag opgenomen.

Een 71-jarige vrouw uit Haaksbergen is het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Een zogenaamde medewerkster van een bank nam contact op met het slachtoffer met de mededeling dat ze tegen fraude beschermd moest worden. Het slachtoffer moest geld overmaken naar haar spaarrekening. Het slachtoffer maakte een bedrag van ruim 4900,- euro over. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.