Bankhelpdeskfraude Roelofarendsveen

Omschrijving

Deze verzocht het slachtoffer om geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening. Het slachtoffer maakte vervolgens 5000,- euro over naar deze rekening. In korte tijd werd er geld van deze rekening opgenomen bij een geldautomaat aan het Meeuwenveld in Zoetermeer. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de twee pinners.