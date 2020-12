Vuurwerkbom Zevenhoven

Omschrijving

Vervolgens is er zwaar vuurwerk in de gang gelegd en aangestoken. De bewoners die boven lagen te slapen zijn ontkomen aan vermoedelijk zwaar lichamelijk letsel. De schade aan de woning was groot. Een getuige zag na de knal twee personen wegrennen in de richting van de Dobbe. Het onderzoeksteam houd er rekening mee dat dit wel eens een wraakactie zou kunnen zijn. In de uitzending uitgebreid aandacht aan deze zaak.