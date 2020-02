Mislukte overval op supermarkt

Omschrijving

Op de beelden van de bewakingscamera was te zien dat de man de supermarkt binnen liep met in zijn hand een plastic draagtas. Hij liep naar de kassa en pakte snoep wat hij op de band bij de kassa neerlegde. Een medewerkster van de winkel liep naar de kassa om de man te helpen. De overvaller probeerde een groot mes uit de draag tas te halen maar op de beelden was te zien dat het mes door de onderkant van tas sneed en op de grond viel. De verdachte pakte het mes en bedreigde de medewerkster hiermee omdat hij geld wilde hebben. De mede werkster gaf de overvaller geen geld waarna hij de winkel uit liep.

De politie wil graag weten wie deze man. Herkent u hem? Aarzel dan niet en bel met de politie via 0900 8844. Als u anoniem wilt blijven geef dan uw tips door aan de stichting Meld Misdaad Anoniem bereikbaar via 0800 7000.