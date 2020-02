Afkijken pincode, zakkenrollen en pinnen Utrecht

Op vrijdag 3 januari doet een 46-jarige vrouw uit Bilthoven inkopen in het centrum van Utrecht. Daarbij wordt in een winkel aan de Steenweg haar pincode afgekeken en wordt vervolgens haar portemonnee gerold.

Herken jij deze pinner? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem), of via onderstaand tipformulier.

Omschrijving

Met de pas en pincode wordt meer dan 5000 euro van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overgemaakt. Er wordt 1200 euro cash gepind en voor bijna 2200 kleding gekocht voordat het slachtoffer de diefstal ontdekt en haar bankpas laat blokkeren.

De verdachte uit deze zaak is dezelfde verdachte als in een eerdere zaak die behandeld is in Bureau Hengeveld. Bekijk de zaak hier om daar meer over te lezen.

Signalement