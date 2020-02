Politiebus bekogeld met vuurwerk en stenen Utrecht

De politiebus wordt geraakt door een stoeptegel, waardoor er een gat in de voorruit ontstaat. Voor hun eigen veiligheid moeten de agenten zich terugtrekken. Kort daarna kunnen met behulp van de M.E. drie verdachten worden aangehouden. Maar er waren daarnaast nog veel meer jongeren betrokken bij dit incident. De identiteit van de andere verdachten willen we graag achterhalen.

Vragen

We willen oproepen aan alle getuigen om zich bij de politie te melden. Misschien hebben mensen daarna wel verhalen gehoord over deze nacht, of weten zij wie er in de groep aanwezig waren. Ook mensen die beelden van dit incident hebben, bijvoorbeeld op hun telefoon of van bewakingscamera's, worden dringend verzocht contact op te nemen. Dit kan via onderstaand tipformulier of via 0900-8844.