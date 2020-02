Agenten met vuurwerk belaagd in Utrecht

Op Oudejaarsavond en in de Oudejaarsnacht zijn agenten in een politiebusje, in een videovoertuig van de Mobiele Eenheid en agenten op straat in de wijk Zuilen in Utrecht door jongeren bekogeld en beschoten met vuurwerk en bekogeld met stenen.

Omschrijving

Het eerste incident vond plaats op de kruising van de J.S. de Rijkstraat en de Van der Marckstraat en betrof het belagen met vuurwerk van agenten in een politiebusje, agenten die in linie stonden en agenten in het videovoertuig en was op oudejaarsavond tussen 21.20 uur en 21.25 uur. Gelukkig raakte daarbij geen agenten gewond.

Het tweede incident was de Oudejaarsnacht tussen 00.40 uur en 01.20 uur. Daarbij stonden agenten in een videovoertuig van de M.E. op de kruising van de J.S. de Rijkstraat - Van der Marckstraat en zij werden belaagd door een groep jongeren die op de kruising van de Van der Marckstraat en Boisotstraat stond. Nu werd het videovoertuig niet alleen met zwaar vuurwerk bestookt, maar gooiden de jongeren ook met stenen, waardoor het traliewerk van de politiebus beschadigd raakte. Bij het optreden van de M.E. kort daarna werd een verdachte aangehouden.

Een rechercheteam heeft een onderzoek ingesteld naar de rest van de verdachten. In het kader van dat onderzoek tonen we nu betere beelden van de groepen jongeren. Nu laten we de nog gezochte verdachten met geblurde gezichten zien, dit omdat zij mogelijk minderjarig kunnen zijn. Worden zij niet door de kijkers herkend of komen zij zichzelf niet melden, dan tonen we volgende week ongeblurde beelden van hen.