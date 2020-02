Buschauffeur beledigd, bedreigd en bespuugd

Op dinsdag 01 oktober wordt bij de halte Majellapark aan de Vleutenseweg in Utrecht een man door een buschauffeur erop gewezen dat hij moet inchecken of een kaartje moet kopen. De man gedraagt zich vervolgens zo vervelend dat een discussie met de chauffeur erin uitmondt dat hij de chauffeur uitscheldt, met de dood bedreigt en bespuugt.

Omschrijving

De man windt zich zo op dat hij vervolgens de chauffeur verbaal met de dood bedreigt. Dan grist hij zijn kaartje uit de hand van de chauffeur, stapt via de voordeur uit, draait zich om en spuugt vol in de richting van het gezicht van de chauffeur. Het grootste gedeelte van de spuug vliegt gelukkig voor het gezicht van hem langs, maar wat kleinere spetters belanden wel in zijn gezicht. De rest loopt langs de ruit naast de chauffeur naar beneden. De voordeur is inmiddels gesloten en de chauffeur plaatst een noodoproep.

Wij tonen beelden van de agressieve man. Wie weet wie hij is? Aangezien hij bij de halte Majellapark in de bus wilde stappen, is het goed mogelijk dat hij in de omgeving van het Majellapark woont of werkt.