Grootschalige winkeldiefstal

Omschrijving

Hij stopt die in een geprepareerde plastic Albert Heijn-tas. Later die middag, rond kwart voor drie, ziet een medewerkster hem weer bij de stelling van Oral-B staan. Zij spreekt hem aan, waarbij hij haar arm wegduwt en ervandoor gaat. Hij blijkt die dag voor bijna 1100 euro uit de winkel te hebben gestolen. Uit onderzoek van de beveiliging van het Kruidvat blijkt dat de man tussen half september en half oktober landelijk actief is geweest en daarbij tegen de tien Kruidvat vestigingen heeft bestolen of dat heeft gepoogd, met een schadebedrag van vele duizenden euro’s tot gevolg.