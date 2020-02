Insluiping en pinnen Brummen/Amersfoort

Met creditcards en bankpas die gestolen zijn bij een insluiping in Brummen, wordt vervolgens in Amersfoort gepind. Van het pinnen bij de geldautomaat delen we beelden.

Omschrijving

Op woensdag 30 oktober 2019 is een 69-jarige man samen met zijn vrouw aan het werk in een atelier op zijn erf in de buurt van zijn boerderij. Als hij in huis wat gaat drinken, merkt hij dat de tussendeuren openstaan. Dit is ongebruikelijk en daarom controleert hij of er wat gestolen is uit huis. Dit lijkt in eerste instantie niet het geval.

In de dagen die daar op volgen, ontdekt de man dat zowel zijn creditcard als pinpas zijn verdwenen, samen met de pincodes van de passen. Als hij zijn rekeningen controleert, ziet hij dat er meerdere transacties met de passen zijn geweest. Er is in totaal bijna 1.500 euro afgeschreven.

Één van deze pintransacties vond plaats bij een geldautomaat aan de Zonnewijzer in Amersfoort. Een man met een opvallend loopje pinde daar in de nacht van 30 op 31 oktober met de pas van het slachtoffer.

Signalement

Man

Lichtgetinte huidskleur

Normaal postuur

Donkere snor (mogelijk baard)

Blauwe jas met capuchon, sluitkoordjes en brede zwarte rits

Donkere broek met vale vlekken

Donkere schoenen

Zonnebril

Donkere handschoenen met een tekst op de rug van de hand

De man heeft een kenmerkend loopje. Wanneer hij zijn linkervoet neerzet, kantelt deze naar binnen. Hij zwabbert daarbij een beetje met zijn linkervoet. Herkent u de omschrijving van deze opvallende beweging? Neem dan contact op via het tipformulier of bel naar 0900-8844.